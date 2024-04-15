Yeni kriz kapıda: Türkiye ABD'ye haber verdik, ABD bize bilgi verilmedi

İsrail'in İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesine 1 Nisan'da düzenlediği saldırıdan sonra Cumartesi gecesi İran'ın İsrail'e İHA ve füzelerle misilleme yapmasının ardından tansiyon dinmek bilmiyor...

İsrail'in Nisan ayının başında düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muahfızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Yüzlerce İHA ve füze ile önceki gece İsrail'e saldırı düzenleyen İran'ın bu saldırısının perde arkasını ise İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan diplomatlar açıkladı.

İran dün yaptığı açıklamada bölgedeki bazı ülkelere 72 saat önceden haber verdiğini duyurmuştu. Bu ülkelerin ise Ürdün, Türkiye ve Irak olduğu belirtildi. Reuters, İran'ın komşularına saldırıdan 72 saat önce uyarıda bulunmasının tansiyonun daha da yükselmesini engellemiş olabileceğini söylerken, İran'ın Türkiye aracılığıyla ABD'ye de bilgilendirme geçtiği de öne sürüldü. Fakat ABD'li yetkililer saldırıdan önce böyle bir bilginin kendileriyle paylaşılmadığını açıkladı.

ANKARA: WASHINGTON VE TAHRAN İLE GÖRÜŞTÜK

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıdan önce hem Washington hem de Tahran ile görüştüğünü ve tepkilerin orantılı olduğundan emin olmak için aracı olarak mesajlar ilettiğini söyledi. Türk bir diplomatik kaynak, "İran, tepkinin İsrail'in Şam'daki büyükelçiliğine yönelik saldırısına bir yanıt olacağını ve bunun ötesine geçmeyeceğini söyledi. Olasılıkların farkındaydık. Gelişmeler sürpriz olmadı" dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bu yönde bir açıklama yaptı.





Ancak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Abdullahiyan'ın açıklamasını yalanlayarak Washington'un İsviçreli aracılar vasıtasıyla İran'la temas kurduğunu ancak 72 saat önceden haber almadığını söyledi. ABD'li yetkili, "Bu kesinlikle doğru değil. Ne bir bildirimde bulundular ne de herhangi bir şekilde ... 'bunlar hedef olacak, bu yüzden onları tahliye edin' gibi bir mesaj da vermediler" dedi.





İRAN: TÜRKİYE ÜZERİNDEN MESAJ VERİLDİ

Tahran'ın ABD'ye ancak saldırılar başladıktan sonra bir mesaj gönderdiğini ve amacın "son derece yıkıcı" olduğunu söyleyen yetkili, İran'ın saldırının başarısız olmasından duyduğu utancı örtmek için haber verdiğini söylediği tahmininde bulundu. ABD'li yetkili İsviçre üzerinden mesajın ulaştığını söylerken, Irak, Türk ve Ürdünlü yetkililer ise kendilerine bazı detaylarla birlikte bilgilerin ulaştığını söyledi.





Reuters'a konuşan İranlı bir kaynak ise İran'ın Katar, Türkiye ve İsviçre'nin de dahil olduğu diplomatik kanallar aracılığıyla ABD'yi saldırının planlandığı gün konusunda bilgilendirdiğini ve saldırının bir karşılık verilmesini önleyecek şekilde gerçekleştirileceği konusunda güvence verdiğini söyledi.