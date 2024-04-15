Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan tarihi zarar /15 Nisan 2024 09:36

Merkez Bankası'ndan tarihi zarar

Resmi Gazete'de yayımlanan bilançoya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen yıl 818,2 milyar TL zarar etti.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılını 818,2 milyar TL zararla tamamladı.

TCMB'nin 92. hesap dönemine ait 2023 bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar etti. Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın yıllara göre bilançosu şöyle olmuştu:


GENEL KURUL 30 NİSAN'DA
TCMB'nin bugün açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını ise 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek.

Genel kurulda 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması gündemi de bulunuyor.

TCMB, KKM kaynaklı oluşan belirgin zarar nedeniyle 2023 dönemine ilişkin Hazine'ye kâr payı aktarımı yapmayacak.

 
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