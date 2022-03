Sucukta domuz eti çıktı, mahkeme haberlere yayın yasağı getirdi

Listede adı geçen kasabın Isıl İşlem Görmüş Sucuk ürününde Domuz Eti Tespiti yapıldığı bilgisi paylaşıldı.









SULH CEZA HAKİMİ YAYIN YASAĞI GETİRDİ







Sucuklarında domuz eti çıkan Öz Yenikent Aile Kasabı'nın adının geöçtiği haberlere, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 18.03.2022 tarihli ve 2022/2659 d.iş sayılı kararı uyarınca yayın yasağı kararı verildi.





Et ve Et Ürünleri kapsamında tespit edilen ürünler dikkat çekiyor: Aile kasabında domuz eti ve pide salonunda tek tırnaklı etleri tespit edildi!







Yayınlanan listede ilk olarak et ve et ürünlerindeki tağşişler dikkat çekiyor. Buna göre 18 farklı üründe tek tırnaklı eti ya da domuz eti tespit edildiği anlaşılıyor.







Aydın’ın Buharkent ilçesinde Aşçım Umut isimli işletmede et, kıyma ve pide iç malzemesinde domuz eti tespit edilirken, Ankara’nın Sincan ilçesindeki Öz Yenikent Aile kasabında satılan sucukta domuz eti tespiti dikkat çekiyor.







Bunun yanı sıra Çankırı’da Çiftçioğlu Pide Salonu’nda satılan kıymalı pide harcında tek tırnaklı (AT, EŞEK) eti, İzmir’in Menemen ilçesinde yer alan İzmir Et isimli işletmedeki dana sucukta tek tırnaklı eti, İstanbul Bakırköy’de yer alan Carousel AVM’de bulunan Efsane Kebap’Taki kasap köftede tek tırnaklı (AT, EŞEK) eti tespiti yer alıyor. Bunun yanı sıra tek tırnaklı (AT, EŞEK) eti tespit edilen diğer işletmeler taklit ve tağşiş listesinde sıralanıyor.









Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir" denildi.Yayınlanan firmalar arasında Ankara'da faaliyet gösteren bir kasapta domuz eti tespit edildiği bildirildi.Açıklanan listede ismi geçen kasabın ismi Öz Yenikent Aile Kasabı Yasin ÖZTÜRK olduğu ve adresinin de Mustafa Kemal Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:33/K Sincan/ANKARA olduğu bilgisine yer verildi.