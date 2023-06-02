Suikast planlamakla suçlanan İranlılar’a yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı bu hamle ile, İran ve Türkiye merkezli üç kişi ile Kudüs Gücü'ne bağlı bir şirketi yaptırım listesine aldı. Ayrıca, Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın yurtdışında gazeteciler dahil sivillere yönelik ölümcül operasyonlar planlayan iki üst düzey yetkilisi de ABD yaptırımlarının hedefi oldu.



Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu beş kişinin arasında, İranlı muhalifleri hedef alan kaçırma ve suikast planları dahil Kudüs Gücü'nün gizli operasyonlarına yardımcı olan İran ve Türk çifte vatandaşı Hüseyin Hafız Amini'nin de bulunduğu belirtildi. Açıklamada Türkiye'de yaşayan Amini’nin, bu operasyonlara yardım için, Türkiye merkezli havayolu şirketi Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Şirketi’ni kullandığı kaydedildi.



Merkezi İstanbul’da bulunan havayolu şirketi de yaptırım kapsamına alındı.



Açıklamada “Amini, havacılık sektöründeki bağlantılarını ve Rey Havayolları’nı, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’nün, Türkiye'deki İran rejimi muhaliflerini hedef alan kaçırma ve suikast planları dahil gizli operasyonlarına yardımcı olmak için kullanmakta. Ayrıca Amini, uçak kiralama ve kaçakçılık operasyonları yoluyla Kudüs Gücü’nü desteklemek için Türkiye merkezli şebekesinden yararlandı. Amini ve Rey Havayolları daha önce de, Mart 2012'den bu yana Kudüs Gücü için ya da adına hareket ettiği gerekçesiyle yaptırım listesinde olan ve Devrim Muhafızları’yla ilintili İran havayolu şirketi Pouya Air’e uçak transfer etmiştir’’ denildi.



Kudüs Gücü’nün Suriye'deki operasyonlarına destek verdiğini söylediği Muhammed Rıza Ensari ve iki eski ABD hükümet yetkilisine suikast planladığı ve girişiminde bulunduğu söylenen İran vatandaşı Şahram Pursafi'ye de yaptırım uygulandı.



Maliye Bakanlığı ayrıca, Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı iki kişiye de yaptırım uyguladığını bildirdi. Bu isimler İstihbarat Teşkilatı'nın karşı casusluk bölümünün eski şefi Ruhollah Bezgandi ve İstihbarat Teşkilatı'nın şefi Reza Seraj olarak açıklandı.



Bakanlık istihbarat teşkilatını, gazetecileri, aktivistleri, çifte İran vatandaşlarını ve İran'ın istismarlarına ve insan hakları ihlallerine karşı çıkan diğer kişileri hedef almaya odaklanan yerel ve uluslararası bir birim olarak tanımladı.



Maliye Bakanlığı yaptırımları sonucu, beş kişinin ve şirketin ABD yargı yetkisine tabi tüm mal varlıkları bloke edildi. Ayrıca Amerikalı olsun ya da olmasın, bu kişilerle işlem gerçekleştiren kişi ve kuruluşların da "ikincil yaptırımlara" maruz kalabileceği açıklamada yer aldı.