Süleyman Soylu, BAE'ye Sedat Peker’i almak için mi gitti?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 2021 yılı yazında YouTube üzerinden yayınladığı videolarla AKP-mafya-devlet ilişkilerini deşifre ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı.







Erdoğan hükumetinin Suriye’deki terörist gruplara silah taşıdığını ve kendisinin de buna aracılık ettiğini açıklayan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Avusturya’da tutuklanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ı yurtdışına kaçırdığını duyurdu. Soylu’nun uyuşturucu ticaretinde rol aldığını iddia eden Peker, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar’ın kirli ilişkilerini tek tek anlattı.





ERDOĞAN’A JEST OLSUN DİYE PEKER SUSTURULDU







Videoları milyonlar izlenen Peker, Soylu’nun ve beraberindekileri yargılanacağını vaat etti. “Bir kamera ve bir tripota yenileceksiniz” diyen Peker, Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile barışması sonucu susturuldu. 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı BAE ile masaya oturan Erdoğan Hükumeti, Peker’in sesini kıstı. Peker’in Emirlikler’deki sığınağından yayınlanan YouTube videoları, tweetleri Erdoğan’a bir jest olarak durduruldu.





NURİ BOZKIR’DAN SONRA PEKER’İ BAE’DEN GETİRMEK Mİ İSTİYOR?





Türkiye’yi ekonomik darboğaza sokan Erdoğan’ın para bulmak için düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri seyahatinde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Şimdiye kadar yurtdışı seyahatlerine gitmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi hakkında ciddi iddialar ortaya atan Peker’i almak için BAE’ye gitti. Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilişkisi olduğu belirtilen Nuri Bozkır’ı Ukrayna’da getirip susturan AKP Hükumeti, Peker’i de BAE’den alıp tamamen susturmanın planlarını yapıyor.





PEKER’İ SUSTURMAK İÇİN TÜRKİYE’YE İADE TALEBİ





Peker’in bir gün yeniden konuşacağı ve daha derin ilişkileri açıklayacağından korkan AKP Hükumeti, Peker’i Türkiye’ye getirip hapse atmayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleriyle Afet ve Acil Durum Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı imzalayan Soylu, BAE İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile de görüştü. Soylu’nun Nahyan ile Peker’in iadesi hakkında müzakereler yürüttüğü iddia edildi.