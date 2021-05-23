Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'dan naklen yayın kararı /23 Mayıs 2021 22:59

Süleyman Soylu'dan naklen yayın kararı

Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında adı sıkça gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk TV'ye konuk olacağı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Habertürk Bakan Süleyman Soylu'nun yarın akşam Kübra Par'ın programında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın Habertürk TV'de naklen yayına katılacak.

Habertürk TV, Soylu'nun yarın akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, naklen yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

Öte yandan Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile konuştum. Gayet moralli. Neyin ne olduğunun, oynanan uluslararası oyunun farkında. Soran herkese de selamı var. Yarın akşam 21:00’de Habertürk TV’ye çıkacak" dedi.
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