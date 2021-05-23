Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker bu kez Twitter'dan açıklama yaptı /23 Mayıs 2021 22:54

Sedat Peker bu kez Twitter'dan açıklama yaptı

Kardeşi Muğla'da gözaltına alınan Sedat Peker, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı. Sedat Peker sosyal medya hesabından kardeşinin gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla'da gözaltına alındığı belirtildi. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi.

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Peker, Twitter hesabından kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı, Peker, "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. 


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