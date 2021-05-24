Samanyolu Haber /Spor / Kadrosunda Türk yıldızları barındıran Lille, PSG'nin önünde şampiyon oldu /24 Mayıs 2021 00:14

Kadrosunda Türk yıldızları barındıran Lille, PSG'nin önünde şampiyon oldu

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi Türk yıldızları barındıran Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluk ipini göğüsledi.

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Fransa Ligue 1'in son haftasında Angers deplasmanına giden lider Lille, 83 puanla şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1'in 38'inci ve son haftasına 80 puanla lider giren Losc Lille, Angers'a konuk oldu.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi Türk yıldızları barındıran Lille, Angers karşısında aldığı 2-0'lık skor sonucu 83 puanla 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Lille 10'uncu dakikada Jonathan David'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 45'inci dakikada penaltı kazanan Lille, Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. 90+2'de Angers skoru 2-1'e getirdi ve maç bu skorla bitti.

Lille, bu şampiyonluk ile 10 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmüş oldu. 

Lille'i 82 puanla geriden takip eden Paris Saint-Germain ise Brest deplasmanında aldığı 2-0'lık skorla ligi 2'nci sırada tamamladı. 

Lille bu sezon çıktığı 38 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 

Lille'in en golcü oyuncusu olan milli yıldızımız Burak Yılmaz ise 28 maçta 16 gol ve 5 asist üreterek göz doldurdu. 

Bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, çıktığı 32 maçta 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Zeki Çelik ise 29 maçta 3 gol 3 asit ile takımına katkıda bulundu.
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