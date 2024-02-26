Süper Kupa maçına 'teknik yetersizlik' engeli

Kullanılmama sebebinin ise teknik yetersizlik olduğu kaydedildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa'nın, 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa'da oynanacağını açıklamıştı.Yağız Sabuncuoğlu, Şanlıurfa'da oynanacak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı Süper Kupa maçında ‘yarı otomatik ofsayt sisteminin' kullanılmayacağını belirtti.Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali, Şanlıurfa'ya alınmıştı.TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."