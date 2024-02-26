Samanyolu Haber /Gündem / Tolga Savacı hayatını kaybetti /26 Şubat 2024 21:12

Tolga Savacı hayatını kaybetti

1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri olan oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre oyuncu Tolga Savacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi.  

Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, vefat haberini duyurduğu Instagram paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Tolga Savacı kimdir?

6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğan Tolga Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya'da mankenlik eğitimi aldı. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı.

Bir süre motosiklet yarışçılığı da yapan Savacı, 1985 yılında Banu Alkan'la başrolde yer aldığı "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım attı.

Tolga Savacı, 80'li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı.

2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşmişti.
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