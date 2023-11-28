Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasının arkasında Koç mu var?

Türkiye Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanacağının açıklanmasının ardından kamuoyundan tepkiler yükseldi. Kamuoyundaki genel kanı Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu müsabakanın Türkiye’de oynanmasıydı.







Şahsi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında konuya ilişkin Ali Koç iddiasını paylaşan Fatih Altaylı “Daha sonra önce Fenerbahçe Divan Kurulu bir karar alarak kupa maçının Türkiye’de oynanmasını istedi, ardından Galatasaray da aynı talebi tekrarladı.





Ancak daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendi kulübünün Divan Kurulu kararına rağmen maçın Suudi Arabistan’da oynanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı” ifadelerini kullandı.







Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile yaptığı sohbeti ise şöyle aktardı:





‘Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye’de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?’ diye sordum.





‘Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı’na sordum. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?’ dedim.







Aldığım yanıtı duyarsan şaşırırsın.





‘Şaşırayım bakayım’ dedim.







‘Ali Koç önermiş’ dedi.





‘Anlamadım’ dedim.





‘Ali Koç’un önerisiymiş’ dedi ve anlattı.





‘Ali Koç Federasyon Başkanı’na ‘Avrupa takımları Suudi Arabistan’da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar. Biz de en azından kupa finalini orada oynayarak iyi bir gelir elde edebiliriz. Bunu planlarsanız çok iyi olur’ demiş.





Federasyon da Ali Koç’un bu önerisi üzerine Suudilerle görüşmeye başlamış ve Süper Kupa Finali böylelikle Suudi Arabistan yolcusu olmuş”