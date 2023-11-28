Mahkeme de onayladı: 'Suç işleri bakanı' demek serbest

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'e verilen cezaya dair yapılan açıklamada dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "hakaret ettiği" iddiasıyla Mor Dayanışma üyesi Didar Gül'ün hakkında açılan davanın üçüncü duruşması, İzmir 27'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Gül'ün avukatı hazır bulundu.







Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan avukat Evren Çıldır, yargılamaya konu basın açıklaması konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri hakkı olduğunu söyledi. Söylemlerin suç teşkil etmediğini belirten Çıldır, müvekkilinin beraatini talep etti.





SAVCININ TALEBİ

Ardından mütalaasını mahkemeye sunan savcı, kamu davası açılmış olmasına rağmen, "Suç işleri bakanı" söyleminin eleştiri hakkı kapsamında olduğunu belirterek, Gül'ün beraatini talep etti.







Kararını açıklayan mahkeme ise konuşmanın ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı temelinde olduğu gerekçesiyle Gül hakkında beraat kararı verdi.