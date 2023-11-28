‘Kürtler daha az eşittir’ tartışması 'soysuz-zürriyetsiz' polemiğine döndü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, “Diyarbakır’da 54 merkezde Kürtlerin seçtiği belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Sizin bu uygulamanız yüzünden Kürtler Türkiye’de daha az eşittir” dedi.





Bahçeli partisinin grup toplantısında Özel’in “Türkiye’de herkes eşittir, ama Kürtler daha az eşittir” sözlerini eleştirmiş, “Genel Başkanı’na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da, gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusuna sahip herkestir. Bir muamma, bir muvazaa, bir muazzep, bir mugalata olan CHP Genel Başkanı’nın; ‘Türkiye’de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir’ açıklaması bölücü lügatin, terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikate alenen kıymak ve kast etmektir. Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kesif bir saldırıdır ve suçtur” demişti.





‘BAŞKAN SEÇİYORLAR KAYYUM ATIYORSUNUZ’

Özel’den sert yanıt geldi. Özel “Bu dönemde Türkiye’de herkes eşittir, ama Kürtler daha az eşittir’ dedim. Devlet Bey de bu ifadeyi eleştirmiş. Manisa’da hemşerilerimiz oy verip MHP’li belediye başkanı seçebiliyor, görevini yapıyor. Diyarbakır’da, Van’da, Mardin’de Kürtler belediye başkanı seçiyor, ama siz kayyum atıyorsunuz. Bu uygulama yüzünden Kürtler daha az eşittir. Camiler ibadethane kabul ediliyor, Cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Aleviler bu memlekette daha az eşittir. Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocakları Taksim’e çıkar. 1 Mayıs’ta işçiler, 8 Mart’ta kadınlar Taksim’e çıkamaz. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhalifler daha az eşittir” ifadelerini kullandı.





‘DEVLET BEY’İN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM’

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bahçeli bana soysuz demeye kalkıyor. Özgür Özel’in soyunu sopunu arıyorlarsa, pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik’tedir. Bu sözü Devlet Bey’e yakıştıramam. Tayyip Bey Devlet Bey’e zürriyetsiz demişti çocuğu olmadığı için. Bu lafı Devlet Bey bana etmedi kabul ediyorum. Metin yazarını da Devlet Bey’in vicdanına ve ahlakına havale ediyorum.”







