Samanyolu Haber /Gündem / Sahte savcı, adliyede yakalandı /28 Kasım 2023 17:57

Sahte savcı, adliyede yakalandı

Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan ve adliye yakalanan zanlı tutuklandı.

SHABER3.COM

A.P. isimli bir kişi kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi’nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

Talebi kabul edilen A.P. cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara’da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıttı ve ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K’nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.

tele1.com'da yer alan habere göre cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P’den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi. Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Araştırmada, A.P’nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.

Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte savcı, adliyede yakalandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:11