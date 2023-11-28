Sahte savcı, adliyede yakalandı

A.P. isimli bir kişi kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi’nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.







Talebi kabul edilen A.P. cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara’da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıttı ve ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K’nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.





tele1.com'da yer alan habere göre cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P’den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi. Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Araştırmada, A.P’nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.





Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.