Yurtdışından Türkiye'ye telefon getirenler fena yanacak

Türkiye'de telefon fiyatları vergilerle birlikte büyük oranda artıyor. Bu nedenle telefon almak isteyen vatandaşlar, imkanları varsa yurtdışından getiriyor veya getirtiyor.







Ancak bununla bitmiyor... Yurtdışından alınan telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması zorunlu.





Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.





Buna göre 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak.





Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı da bu oranda zamlanacak.





2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.





270 KAT ARTIŞ

IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi.





2014’te 119 TL olan ücret, son 10 yılda yaklaşık 270 kat arttı.