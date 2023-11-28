Erdoğan'ın gözü, kulağı bu kararda!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne bağlı İnsan Hakları Komitesi bu hafta Lihtenştayn’da toplanacak. Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararının toplantıda görüşülmesi bekleniyor.







Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kavala’nın 'derhal serbest bırakılması' kararını 13 Ekim 2023 tarihinde oylamaya katılanların üçte ikisinin oyuyla kabul etti.





KARAR UYGULANMAZSA CİDDİ YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA



Ancak oy çokluğuyla kabul edilen bu kararı uygulamayan Türkiye, yaptırımlarla karşı karşıya. İddialar, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkarılması kararına kadar gidiyor.





Osman Kavala 1 Ocak 2024' kadar serbest bırakılmazsa Türkiye delegasyonu 2024 Kış Oturumu’na kadar AKPM’de oy kullanamayacak.





Kavala’nın cezaevinde kalmasına yol açan kamu görevlileri hakkında Magnitsky mevzuatı uygulanması gündemde.



