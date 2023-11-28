Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın gözü, kulağı bu kararda! /28 Kasım 2023 18:23

Erdoğan'ın gözü, kulağı bu kararda!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bu hafta toplanıyor. Geçen ay AKPM'de Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararı oy çokluğuyla kabul edilmişti. Eğer karar uygulanmazsa Türkiye ağır yaptırımla karşı karşıya kalacak.

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne bağlı İnsan Hakları Komitesi bu hafta Lihtenştayn’da toplanacak. Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararının toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kavala’nın 'derhal serbest bırakılması' kararını 13 Ekim 2023 tarihinde oylamaya katılanların üçte ikisinin oyuyla kabul etti.

KARAR UYGULANMAZSA CİDDİ YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA
Ancak oy çokluğuyla kabul edilen bu kararı uygulamayan Türkiye, yaptırımlarla karşı karşıya. İddialar, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden çıkarılması kararına kadar gidiyor.

Osman Kavala 1 Ocak 2024' kadar serbest bırakılmazsa Türkiye delegasyonu 2024 Kış Oturumu’na kadar AKPM’de oy kullanamayacak.

Kavala’nın cezaevinde kalmasına yol açan kamu görevlileri hakkında Magnitsky mevzuatı uygulanması gündemde.

MAGNITSKY MEVZUATI NEDİR?
Magnitsky mevzuatı, insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla ilişkilendirilen kişilere yönelik yaptırımları hedefleyen bir dizi yasa ve düzenlemeyi ifade eder.
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