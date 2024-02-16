Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig için tarihi karar: VAR kayıtları açıklanacak /16 Şubat 2024 21:24

Süper Lig için tarihi karar: VAR kayıtları açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 26. haftadan itibaren hakemlerin monitöre davet edildiği pozisyonlarda VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu.

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Türk futbol kamuoyunun merakla beklediği VAR kayıtları konusunda TFF'den önemli bir karar geldi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının her haftanın sonunda açıklanacağı kararının alındığını belirtti.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

 "Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."
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