Samanyolu Haber /Gündem / 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında tutuklu sanık kalmadı /16 Şubat 2024 22:03

'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında tutuklu sanık kalmadı

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a 25 gün boyunca 420 kilometre yol kat ettiği 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında üç sanık hakkında tahliye kararı verildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

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Kayseri'den kiraladıkları minibüsü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan sanıklardan 19'u, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar O.K. ve E.E. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık F.Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık O.K. savunmasında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına bir diyeceği olmadığını söyledi.

"PİŞMANIM"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten O.K, "Sevdiğim vatanım içinde bir kaosa neden olduğumu cezaevinde sonradan fark ettim. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık F.Ö. ise terör örgütü IŞİD üyelerince izlettirilen propaganda videoları ile beyninin yıkandığını iddia etti.

Etkin pişmanlıkta bulunarak, bildiklerini anlattığını dile getiren F.Ö, yapılan eylemden haberi olmadığını öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık E.E. ise adının böyle bir olayla anılmasından üzüntü duyduğunu, 6 yıl 7 aydır tutuklu bulunduğunu dile getirerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar O.K, E.E. ve F.Ö'nün yurt dışı yasağı ve adli kontrolü ile tahliyelerine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tahliye kararlarıyla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü IŞİD'in sözde "emiri" olduğu belirtilen O.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, O.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K'nin dosyası ayrılmıştı.

Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'nde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç, A.K. ve Ş.O'nun dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti. Mahkeme heyeti, 6 sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, önceki cezaları olan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Tarafların davayı Yargıtay'a taşımasının ardından dosyaya bakan 3. Ceza Dairesi, 19 sanık hakkındaki kararı, bazı sanık avukatlarının karar duruşmasına mazeretle katılmaması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıkların dilekçelerinin dikkate alınmaması ve bazı sanıklar yönünden örgütsel faaliyetleri tespit edilememesine karşın ceza verilmesi gerekçesi ile bozarak, yerel mahkemeye göndermişti.
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