Süper Lig'den düşen son iki takım belli oldu

Büyüklerden Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'e giremezken, Trabzonspor ikinci Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.







Süper Lig'de sezonun son haftasında 7 karşılaşma oynandı. Ankaragücü'nün ardından ligden düşen diğer iki takım Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.





Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek puanını 62'ye yükseltti ve ligi 3. sırada bitirdi.





Trabzonspor'un ikinci sırada tamamladığı Süper Lig'de büyük takımlardan Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'e giremedi. Galatasaray 6., Fenerbahçe, ligin son karşılaşmasında kendi evinde Çaykur Rizespor'u yenerek sezonu 7. sırada bitirdi.





Günün karşılaşmaları ise şöyle:





Fenerbahçe 3 - 1 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş

Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor

Göztepe 3 - 1 Sivasspor

Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor

Denizlispor 0 - 1 MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep FK



