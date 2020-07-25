Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'den düşen son iki takım belli oldu /25 Temmuz 2020 23:35

Süper Lig'den düşen son iki takım belli oldu

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

SHABER3.COM

Büyüklerden Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'e giremezken, Trabzonspor ikinci Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de sezonun son haftasında 7 karşılaşma oynandı. Ankaragücü'nün ardından ligden düşen diğer iki takım Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek puanını 62'ye yükseltti ve ligi 3. sırada bitirdi.

Trabzonspor'un ikinci sırada tamamladığı Süper Lig'de büyük takımlardan Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 5'e giremedi. Galatasaray 6., Fenerbahçe, ligin son karşılaşmasında kendi evinde Çaykur Rizespor'u yenerek sezonu 7. sırada bitirdi.

Günün karşılaşmaları ise şöyle:

Fenerbahçe 3 - 1 Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş
Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor
Göztepe 3 - 1 Sivasspor
Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor
Denizlispor 0 - 1 MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep FK

 
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