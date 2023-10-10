Hamas'ın sivillerin boşaltması için süre tanıdığı Aşkelon'da patlama sesleri

Sözcü'de yer alan habere göre Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Askalan (Aşkelon) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00’ye kadar süre tanıdığını açıklamıştı.



Uyarı sonucu binlerce sivil Aşkelon’dan ayrılırken Hamas saldırıları başlattı. Sürenin dolmasının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi’nden Aşkelon şehrine çok sayıda roket fırlatIıldı. Bölgede çatışmaların da meydana geldiği belirtildi.



Filistinli grupların Gazze’den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai’e ait “Demir Kubbe” sistemi tarafından havada imha edildi. İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.



Kassam Sözcüsü “Ebu Ubeyde”, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Düşmanın Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Askalan şehri sakinlerine bu akşam saat 17.00’den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.



FİLİSTİN: İSRAİL, FOSFOR BOMBASI KULLANDI



Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor.” ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, İsrail’in fosfor bombasını Gazze’nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.



Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.



New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti. İsrail’den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



YÜZLERCE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu 830 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 250 sivilin de yaralandığını duyurdu.