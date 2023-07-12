Samanyolu Haber /Gündem / Sürekli ağlayan bebeğin vücudundan iğne çıktı /12 Temmuz 2023 16:14

Sürekli ağlayan bebeğin vücudundan iğne çıktı

Iğdır'da iki aylık bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı. Aile yaşananları yargıya götürmeye hazırlanıyor.

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Iğdır’da 2 ay önce dünyaya gelen ve sürekli ağlayan bir bebeğin bacağından enjektör iğnesi çıktı. Hastanede kontrollerde çıkmayan iğneyi anne banyo yaptırırken fark etti. Hastane iğnenin bebeğin vücuduna “dışarıdan” girdiğini belirtirken, aile olayı yargıya taşıdı.

KONTROLLERDE BİR ŞEY ÇIKMADI
Iğdır’da 2 ay önce 3. çocuğunu dünyaya getiren Özlem Gökdere, Adem ismini verdiği oğlunun bütün kontrollerini yaparak hastaneden taburcu oldu. Günler geçtikçe çocuğun huzursuzluğunun arttığını gören anne Özlem ve baba Ümit Gökdere çocuklarını her ne kadar hastaneye götürselerdi herhangi bir olumsuzluk çıkmadı. Adem bebeğin annesi bir gün oğluna banyo yaptırırken bebeğin arka bacak kısmında bir kızarıklık fark etti.

ANNE KIZARIKLIĞI BÖCEK ISIRIĞI SANDI
Anne kızarıklığı böcek ısırığı sansa da daha sonraki gün çocuğun altını değiştirirken kızarıklığın olduğu yerde bir demir parçası gördü. Ucu çıkmış demiri inceleyen anne demiri çekerek bebeğin bacağından çıkardı. Yaşadıkları durum karşısında şok olan aile hemen çocuklarını hastaneye götürdüler.

AİLE HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI
Hastanede yapılan tahlillerde vücutta başka bir şey çıkmayınca Adem bebeğin 2 ay boyunca 4 santimlik enjektör iğnesi ile yaşadığı ve sürekli ağlamasının da sebebinin bu olduğu ortaya çıktı. Hastanede kendilerine iğnenin dışarıdan çocuğun vücuduna girdiğini söylendiğini belirten yetkililere kızan aile hukuk mücadelesi başlattı.
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