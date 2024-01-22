Dikkat!.. Sürekli uyku hali hastalık habercisi

Uyku apnesi en sık karşılaşılan uyku rahatsızlıklarının başında geliyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Arzu Karaman Koç, sürekli uyku halinin hastalık habercisi olabileceğini söyledi.



Uyku apnesini uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlayan Koç, “Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında saniyeler süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır” diye konuştu.



KİLO, RİSK FAKTÖRÜ



Uyku apnesi sorunu yaşayan kişilerin gece birkaç defa uyanabildiğine dikkat çeken Koç, şunları söyledi: “Uykuları sık sık bölünen kişiler ertesi günü planlayamazlar. Bu durum tekrarlayan zaman dilimleri içinde kişide yorgunluk ve halsizlik hissine neden olur. Yeterli süre uyuduğunu düşünüp yorgun kalkanlar ve gün içinde halsiz gezen ve uykusu gelen kişilerde uyku apnesi sendromu araştırılmalıdır. ‘’



Hastalığın tanısında KBB hekimlerinin değerlendirmesi gerektiğini ve gerekli hallerde görüntüleme, uyku testi yapılması önerdiğini söyleyen Koç, uyku apnesinin tanı ve tedavisi için multidisipliner bir yaklaşım tarzı belirlenmesi gerektiğine kaydetti. Koç, şöyle devam etti: “Özellikle aşırı kilo, uyku apnesi sendromunu kötüye götüren bir faktördür. Bu nedenle kilo kontrolü sağlanması, tedavinin önemli bir parçasını oluşturur. Bunun dışında uykuda sırt üstü yatma yerine yan yatış tercih edilmelidir. Bazı durumlarda mekanik aletlerden faydalanılmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte cerrahi tedavi yöntemleri, horlama ve tıkayıcı uyku apnesi tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. ”