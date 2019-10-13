Suriye halkı Türkiye'ye karşı sokaklara döküldü

Suriye devlet kanalı SANA, Türkiye'nin askeri harekatının sivil yaşam üzerindeki sonuçlarını haberleştirirken bugün halkın tepkisine de yer verdi.



SANA haber ajansı göre, Türkiye’nin hava bombardımanı sonucu Ras Al-Ayn’ın kuzey mahallelerinden birinde bir kapalı çarşıda yerel gazetecilerin aralarında bulunduğu çok sayıda Suriyeli hayatını kaybetti. Bombardımandan bölgedeki su şebekesi, elektrik santrali, fırın ve caminin de etkilendiği aktarıldı.





Kuzeydeki askeri harekatı destekleyecek şekilde Türkiye’nin arka çıktığı İslamcı militanların diğer kentlerde saldırılar yürüttüğü bildiriliyor. Ahrar Al-Şarkiya adındaki grup, Haseke yolunda duran bir araca ateş ederek altı kişiyi öldürdüler. SANA’ya göre Erdoğan’dan güç alan IŞİD’li terörist gruplar Rakka’nın güney mahallelerini ele geçirerek infazlar gerçekleştirdiler. Farklı kaynaklara göre Türkiye’nin müdahalesini destekleyen Ahrar Al-Şarkiya’nın Suriye’nin doğusundan Idlib’e IŞİD militanlarını para karşılığı gizlice soktuğu ileri sürülüyor.





Harekatın başlamasından sonra Suriye devletine bağlı Müze ve Tarihi Eserler Müdürlüğü Türkiye tarafından gelen saldırıların kuzeydoğu Suriye’deki tarihi eserlere zarar verdiği yönünde bir açıklama yaptı. Kamışlı ve Tel Abbas bölgelerinde çok sayıda arkeolojik alanın hareket sonucu tahrip edildiğini bildiren Müdür Mahmud Hammud, UNESCO dahil çeşitli kurumlara saldırının durdurulması için devreye girilmesi çağrısı yaptı.





SANA haber ajansı, Türkiye'nin saldırılarına karşı Haseke ve Deyrezzor’da halkın sokağa döküldüğü haberini fotoğraf ve videolarla manşetten verdi. Kent sakinlerinin katıldığı mitingde Türkiye’nin saldırısı ve işgali protesto edilirken ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği savunuldu. Haberde, halkın ABD askerlerinin de ülkeyi terk etmesini talep ettiği vurgulanıyor.