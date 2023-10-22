Samanyolu Haber /Dünya / Suriye: İsrail Şam ve Halep Havalimanları’nı yine vurdu /22 Ekim 2023 10:38

Suriye: İsrail Şam ve Halep Havalimanları’nı yine vurdu

Şam yönetimi, İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına yeni hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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İsrail güçleri, 12 ile 15 Ekim’de Şam ve Halep’teki uluslararası havalimanlarını vurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Ancak İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Suriye’de Şam yönetiminin haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail’in yerel saatle 05.25’te Lazkiye’nin batısından, Akdeniz üzerinden ve Golan Tepeleri tarafından Şam ve Halep’teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Şam Havalimanı’ndaki saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürülen haberde, “Saldırı, iki havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu” dendi.
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