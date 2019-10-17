Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den ateşkes sonrası 'Irak Kürdistanı' hatırlatması /17 Ekim 2019 23:36

Suriye'den ateşkes sonrası 'Irak Kürdistanı' hatırlatması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, ABD tarafından duyurulan ‘ateşkes’in belirsiz olduğunu, yeni bir Irak Kürdistanı’nın Suriye’de kurulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

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ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmayla Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği harekatı durdurmasına ilişkin Suriye’den ilk yorum geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban ateşkesin niteliğinin belirsiz olduğunu söyledi.

El Mayadin televizyonuna konuşan Buseyna Şaban, Suriye’nin ülkede yeni bir Irak Kürdistanı’nı kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Şaban, Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların bir seferde çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
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