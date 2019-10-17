Suriye'den ateşkes sonrası 'Irak Kürdistanı' hatırlatması

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmayla Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği harekatı durdurmasına ilişkin Suriye’den ilk yorum geldi.





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban ateşkesin niteliğinin belirsiz olduğunu söyledi.





El Mayadin televizyonuna konuşan Buseyna Şaban, Suriye’nin ülkede yeni bir Irak Kürdistanı’nı kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.





Şaban, Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların bir seferde çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.