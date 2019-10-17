Samanyolu Haber /Gündem / Salih Müslüm'den 'ateşkes' açıklaması /17 Ekim 2019 23:15

Salih Müslüm'den 'ateşkes' açıklaması

PYD Sözcüsü Salih Müslim, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın maddelerini gördükten sonra tutum belirleyeceklerini söyledi. PYD yetkilisi Aldar Halil ise 'Erdoğan 32 km derinliğe nüfuz etmek istiyor ve biz bu koşulları zaten reddettik'

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PYD Sözcüsü Salih Müslim, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın maddelerini gördükten sonra tutum belirleyeceklerini söyledi. PYD yetkilisi Aldar Halil ise 'Erdoğan 32 km derinliğe nüfuz etmek istiyor ve biz bu koşulları zaten reddettik'

PYD Sözcüsü Salih Müslim ABD-Türkiye arasında görüşmeler sonrası yapılan ateşkes açıklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmanın içeriğini gördükten sonra tutum belirleyeceklerini söyledi.

Bir televizyon programına konuşan Müslim “Ateşkes bir şeydir ve teslim olmak başka bir şeydir, kendimizi savunmaya hazırız” dedi.

Öte yandan PYD yetkilisi Aldar Khalil 120 saat süreyle ilan edilen ateşkes anlaşmasına dair yaptığı açıklamada "Erdoğan 32 km derinliğe nüfuz etmek istiyor ve biz bu koşulları zaten reddettik" dedi.
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