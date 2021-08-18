Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli bilim insanı Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşti /18 Ağustos 2021 16:24

Suriyeli bilim insanı Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşti

Suriye’den çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye mülteci olarak gelen ve çok zor koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışan 54 yaşındaki Refaai Hamo’nun hikâyesi ilk olarak ‘Humans of New York’ (HONY) adlı blog’da yer almıştı.

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Eşinin ve kızının da aralarında bulunduğu yedi akrabasını bir füze saldırısı sonucu yitiren, akabinde de mide kanseri olan bilim adamının yaşadıkları kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.
 
OBAMA: YENİ EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ 

Duruma eski ABD Başkanı Barack Obama da kayıtsız kalmamış ve HONY’nin Facebook sayfasında şu mesajı paylaştı: “Bir eş ve bir baba olarak yaşadığınız kayıplarınızı hayal dahi edemiyorum. Siz ve aileniz bir ilham kaynağısınız. Michigan’ın muhteşem insanlarının sizi şefkat ve hak ettiğiniz destekle kucaklayacağını biliyorum. Hâlâ fark yaratabilirsiniz. Ve hayallerinizin peşine burada düşeceğiniz için gurur duyuyoruz. Yeni evinize hoş geldiniz. Siz Amerika’yı büyük yapan şeyin bir parçasısınız.

AKTÖR NORTON DA DESTEK VERDİ

HONY’nin Facebook hesabından paylaşılan hikâyenin kendisini gözyaşlarına boğduğunu söyleyen ABD’li ünlü aktör Edward Norton da bir yardım kampanyası başlatarak Hamo’ya destek vermişti. Ünlü aktör yardım amaçlı 464 bin dolar toplamayı başarmıştı.

YAZDIĞI KİTABIN OKUTULDUĞU ÜNİVERSİTEDE DERS VEREMEDİ

Refaai Hamo, mühendislik alanında kitapları olan bir bilim adamı. Hatta yazdığı kitaplardan birinin Türk üniversitelerinde okutulduğunu fark etmiş. Ancak gerek bürokratik engeller, gerek ALES şartı, gerekse de üniversitelerin kayıtsızlığı bilim adamını işsiz bırakmış. Kirasını dahi ödemekte zorlanan Hamo facebook’taki mesajında İstanbul’daki yaşamını anlatırken “Türkiye’de bir Türk’ün aldığının yüzde 1’i bile etmeyecek bir tutarı size ödüyorlar. Emeğinize, bilime saygı göstermiyorlar. Onlar için varsa yoksa para.” demişti. Bir gazeteye verdiği mülakatta ise Amerika’da yerleşeceği Michigan eyaleti konusunda, “Tek isteğim güvenli ve bilime saygı duyulan bir yer” diyordu.

Hamo ve dört çocuğu ile yerleşecekleri Oakland kentine gitmek üzere, bugün Detroit Metropolitan Havaalimanı’na indi.
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