Samanyolu Haber /Dünya / Suriyeli gence iftira atan İngiliz aşırı sağcıya rekor ceza: 100 bin sterlin tazminat /23 Temmuz 2021 14:59

Suriyeli gence iftira atan İngiliz aşırı sağcıya rekor ceza: 100 bin sterlin tazminat

İngiltere'de aşırı sağcı politikacı Tommy Robinson, Suriyeli bir gence Facebook'ta iftira atmaktan suçlu bulunarak, 100 bin sterlin tazminata mahkum edildi.

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Tommy Robinson olarak bilinen Stephen Yaxley-Lennon, Ekim 2018'de o zamanlar 15 yaşında olan Suriyeli göçmen Cemal Hicazi'nin, Huddersfield'daki okulunda saldırıya uğradığı ana ait görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Hicazi'nin aslında genç İngiliz kızlara" saldırdığını ve "bir öğrenciyi bıçaklamakla tehdit ettiğini" iddia etti.

Euronews'te yer alan habere göre en az 950 bin kişi tarafından izlenen ve 25 binden fazla kez paylaşılan video da kısa süre içerisinde viral olmuş, Hicazi de sosyal medyada oldukça eleştirilmişti.

Ölüm tehditleri yüzünden taşınmak zorunda kaldılar

Suriyeli Hicazi ve ailesi o dönem polise verdikleri ifadede, "Sözlü tacize uğramadan sokakta bile yürüyemediklerini" anlatarak, ölüm tehditleri aldıklarını ve sonunda Huddersfield'dan taşınmak zorunda kaldıklarını aktarmıştı. Nihayetinde ise tüm bu yaşananların üzerine aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin eski kurucusu ve lideri Robinson'u mahkemeye veren Hicazi ailesi hukuk mücadelesini kazandı.

"Sanığın, aslında masum olan davacıyı bir saldırgan olarak göstermesi kasıtlı bir çabaydı"

Davaya bakan Yargıç Matthew Nicklin, söz konusu iftiralar ve video yüzünden "Genç çocuğun ölüm tehditleri aldığını ve aşırılık yanlısı söylemlere maruz kaldığını" belirtti.

Robinson'ın iddialarını kanıtlayamadığını söyleyen Nicklin, "Sanığın, aslında masum olan davacıyı bir saldırgan olarak göstermesi kasıtlı bir çabaydı. Hicazi daha sonra, evini terk etmek ve eğitimini bırakmak zorunda kalmasına yol açan istismarın hedefi haline geldi" açıklamasında bulundu.

Tommy Robinson suçlu bulunarak, 100 bin sterlin tazminata mahkum edildi.
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