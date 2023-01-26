"Suriyeliler'in yüzde 70’i insani yardıma muhtaç"





Pedersen, Suriye'deki ihtiyaçların çatışmaların başlamasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu, sert kış şartlarının ve giderek artan ekonomik krizin ülkedeki çaresizliği tırmandıracağından endişe duyduğunu belirterek, “Suriye’de, rekor düzeyde yoksulluk, rekor düzeyde gıda güvensizliği var. Ülkedeki temel hizmetler çökmüş durumda” diye konuştu.

BM’nin üst düzey yetkilileri 15 üyeli konseye ülkedeki son durumla ilgili bilgi verdi. Suriye'de halkın yüzde 70’inin insani yardımaolduğu belirtilirken, ülke içerisinde IŞİD ’in 'uyuyan' hücreleriyle hala aktif olduğu kaydedildi.BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Konsey üyelerine, 2023 yılına girilirken ülkede yıllardır devam eden savaşın yarattığı acıların etkisinin daha da şiddetlendiğini belirtti.Özel Temsilci Pedersen, savaşın Suriye halkını çok büyük bir karmaşa içine soktuğunu ve ülkede "hayal edilemeyecek bir ölçekte" derin bir insani kriz yarattığını kaydetti.Pedersen, Suriyeliler'in içinde bulunduğu kötü insani koşullar dışında ekonomide de yaşanan derin krizin, halkın geleceğe yönelik umutlarını daha da karamsarlaştırdığına dikkat çekti.BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, 12 yıldır devam eden savaş yüzünden Suriye halkının askeri, güvenlik, ekonomik ve insan hakları krizinin içinde sıkışıp kaldığını belirtti.Ülkede huzurun sağlanması için BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında aldığı kararın önemine dikkat çeken Pedersen, ülkede siyasi çözümün sağlanması için temel unsur olan Suriye Anayasa Komitesi süreci kapsamında iyi niyetle müzakerelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.Pedersen ülke için en büyük umudun, geçen yılın Mayıs ayından beri toplanamayan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalara devam edip çatışmaları sona erdirme yönünde daha somut ilerlemeler kaydetmesi olduğunu söylediÖzel Temsilci Pedersen, ülkede huzurun sağlanması için ilk olarak kapsamlı ateşkes kararının alınması gerektiğini belirtti.2022 yılında ülkede devam eden çatışmalarda ara sıra sakinlik yaşansa da çatışmaların tırmandığı dönemlere de tanık olunduğunu hatırlatan Pedersen, “2023 Ocak ayında geçtiğimiz yılın benzeri karışık tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde daha az hava saldırılarının olduğu yönünde raporlar elimize ulaşıyor. 2022'nin sonlarına doğru ülkenin kuzeydoğusundaki yoğun askeri harekat ve gerilimin şimdi azaldığını görüyoruz. Ancak tüm açılardan bir değerlendirme yapıldığında, ülkedeki tablonun her zamanki gibi vahim olduğunu görüyoruz. Çok fazla sayıda aktörün sahnede olduğu Suriye’de bombardıman, roket ateşi ve aralıklı olarak çatışmalar devam ediyor” dedi.BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye’de IŞİD terör örgütünün varlığını sürdürdüğünü de belirterek, “IŞİD’in Suriye’deki uyuyan hücreleri hem askeri personeli hem de sivilleri öldürüyor. IŞİD, Suriye’de aktif olmayı sürdürüyor" dedi.Özel Temsilci Pedersen, Güvenlik Konsey üyelerine, bu ayın başlarında, Türkiye’nin Cilvegözü sınır kapısından Suriye’ye gönderilen insani yardımın altı ay daha uzatılması için oybirliğiyle kabul edilen 2672 sayılı karar için teşekkür etti.