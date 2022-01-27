Samanyolu Haber /Medya / Survivor'da koronavirüs iddiası /27 Ocak 2022 21:15

Survivor'da koronavirüs iddiası

Bu sezon All Star olarka ekranlara gelen Survivor'da son yarışmalarda yer almayan üç yarışmacının koronavirüs olduğu iddia edilmişti.

SHABER3.COM

Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekmişti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atılmıştı.

KORONAVİRÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada pek çok takipçi üçlü hakkında yorumda bulunmuştu. Kimi izleyiciler Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde olduklarını iddia etmişti. Kimisi ise diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelenmişti.

İddiaların ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş; ilgiyle takip edilen üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını ifade etmişti. Ancak üç ismin ne zaman döneceği açıklanmamış v başka bir detay paylaşılmamıştı.

ACUN ILICALI’DAN YENİ AÇIKLAMA

Son olarak, 26 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme konseyinde Adem, Aycan ve Sema hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, üç ismin yarışmaya ne zaman geri döneceğini duyurdu.

Ilıcalı dün yaptığı açıklamada, “Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak” dedi.

YEDEKLER KİM OLACAK?

Ünlü televizyoncunun açıklamalarının ardından son yedeklerin kim olduğu da merak konusu oldu. Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi olduğunu ve birinin adının Nisa olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Yedek yarışmacılar yarın itibariyle dahil olacak. Yarın 2 erkek 2 kadın yarışmacı geliyor. İsimlerden biri Nisa, diğerlerini yarın göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Survivor'da koronavirüs iddiası Sonraki Haber >>

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:27:12