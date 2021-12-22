Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Kalamış Marina’da yaşanan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlülerinden eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli özel harekatçı Şahin Aslan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.







Organize örgütü üyesi 7 kişi ünlü restoranda yemek yerken, ortak tanıdıkları aracılığı ile Ziya Bandırmalıoğlu ve arkadaşı Şahin Aslan’ı da restorana davet etti. Ziya Bandırmalıoğlu ve Aslan geldikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı.





BirGün gazetesi yazarı Bahadır Özgür Twitter hesabından çatışma anıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma anında peş peşe açılan ateş sonucu Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan’ın vurulduğu görülüyor.



