Samanyolu Haber /Gündem / Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı /22 Aralık 2021 11:44

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve yanındaki eski polis Şahin Aslan’ın İstanbul Kalamış’taki bir restoranda çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Kalamış Marina’da yaşanan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlülerinden eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli özel harekatçı Şahin Aslan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
 
Organize örgütü üyesi 7 kişi ünlü restoranda yemek yerken, ortak tanıdıkları aracılığı ile Ziya Bandırmalıoğlu ve arkadaşı Şahin Aslan’ı da restorana davet etti. Ziya Bandırmalıoğlu ve Aslan geldikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

BirGün gazetesi yazarı Bahadır Özgür Twitter hesabından çatışma anıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma anında peş peşe açılan ateş sonucu Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan’ın vurulduğu görülüyor.

“CİNAYETLERİ HATIRLAMIYORUM” DEMİŞTİ

Ziya Bandırmalıoğlu, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında da yargılanmıştı.

90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk soruşturmasından aranan eski Özel Harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu, 25 Ocak 2013’te Bilecik’te yakalanarak cezaevine konmuştu. Bandırmalıoğlu’nun savcıya verdiği iki saatlik ifadede cinayetlerle ilgili soruya ‘Hatırlamıyorum’ cevabını verdiği öğrenilmişti.

Bandırmalıoğlu’na savcılık sorgusunda eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın’ın ve MİT Kontraterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür’ün beyanları soruldu. Savcı ayrıca 1996 yılında kaçırılan MİT muhbiri Tarık Ümit’in cesedinin yerini bilip bilmediğini sordu. Bandırmalıoğlu ise kaçırıldığı gün Tarık Ümit ile görüştüğünü doğruladı. Ümit ile tesadüfen karşılaştıklarını öne süren Bandırmalıoğlu “Bunu o dönemde hem komisyona hem mahkemeye anlattım. Hal hatır sorduktan sonra vedalaştık. Sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi sahibi değilim” demişti.
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