‘Zenginin zararını, garibanın ödediği bir düzen; nass bunun neresinde?’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın duyurduğu dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) düzenlemesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Garibanın, döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye’yi. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler Nas bunun neresinde?” dedi.



13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şunu ifade edeyim. 13. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı olacak. Milletin taktiri Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş güveni tesis etmek olacak. Bunun yolu da sorunu yaşayan ile sorunu çözecek olanın bir araya gelmesidir. 13. Cumhurbaşkanımız hakem olacaktır. İlk yapacağımız iş siyasetle sorunu yaşayanlar arasında bunları bir araya getirmektir. Bunları bir araya getireceğiz. 5 Şubat 2009’dan bu yana Ekonomik Sosyal Konsey hiç toplanmadı.” ifadelerini kullandı.



YAPACAKLARINI TEK TEK SIRALADI



İktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralayan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:



“Hemen ilk bir hafta ya da iki gün önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olan Fiyat İstikrar Komitesi’ni lav edeceğiz. Hiçbir işlevi yok. Herkes malı götürüyor, bir gün bile toplanmış değiller. Devletin malı talan malı mıdır? TBMM bu görevi Merkez Bankası’na vermiş. Biz TBMM’nin kanunlarına uygun hareket edeceğiz. Şu anda Merkez Bankası’nın bağımsızlığı söz konusu değil bu güveni temelinden sarsar. Parayı pul ettiler bunlar.



İSRAFLA MÜCADELE GENELGESİ



İlk bir hafta içinde 13. Cumhurbaşkanımız makama oturduğu gün İsrafla Mücadele Genelgesi’ni yayınlayacaktır. Devleti yönetenler 84 milyonun parasını harcarlar. Bir genelge çıkaracaksınız israfı önleyeceksiniz. 13 uçak mı var 12’sini satacaksınız. Bakanlıklar kendi binalarından çıktı kiracı oldu. Niye ödüyorsun kardeşim? Yandaş kazansın diye kira ödeniyor. 84 milyonun cebinden ödeniyor. E hani israf haramdı, hani sen dindardın?



İsrafı en çok konuştuğumuz dönemde, vatandaşın en çok perişan olduğu dönemde adamlar gittiler 474 bin 950 avroya 3 tane mercedes aldılar saraya. Neyine yetmiyor arkadaş ya? İsraf haram değildir diyorsan oy vermeye devam et kardeşim… Haramdır diyorsan onlara oy vermeyeceksin.



SAYIŞTAY AKTİF HALE GELECEK



13. Cumhurbaşkanımız bir genelge çıkaracak. Devletin bütün bilgilerine vatandaş istediği zaman ulaşacak. Ne demek ticari sır hepsini bitireceğiz. Milletvekili soruyor cevap verilmiyor. Vekile cevap verilmediği ortamda, vatandaşa cevap verilir mi? Vatandaşın sorduğu her soruya cevap verilecek. Herkes bilecek. İstanbul’a havalimanı yapılmış kimse kaça yapıldı bilmiyor neymiş ticari sırmış. Yapacağımız işlerden birisi devlette saydamlığı getirmek. Millet İttifakı’nın TBMM Başkanı da olacak. O, Sayıştay’a bir yazı yazacak. Yazıda şunu söyleyecek, ‘Asla sansür uygulamayacaksınız’ Hani kul hakkı yemek günahtı. Kul hakkı yiye yiye şiştiler, kiloları tutmuyor zaten.



Dövizli ihaleler var. Türk lirasını pul ettiler. Kendi yandaşlarına verdikleri ihaleleri dolar, avro bazında yaptılar. Bunu yapanlar da vicdan var mı? AK Parti’ye ve MHP’ye oy veren kardeşlerime soruyorum. Hangi kanunla, ahlakla yapıyorlar? Allah’ın izniyle 13. Cumhurbaşkanımızın ilk yapacağı işlerden biri bunu çözmektir. Torunlarımızı bile borçlandıran bu düzene son vereceğiz.



Derhal bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Stratejik Planlama Teşkilatı kurulacak. Bir devlet kendi planını yapmaz mı? Devasa bir Türkiye’nin planlama teşkilatı yok. 50 yıllık, 100 yıllık planlamalar yapılacak orada.



‘DEVLETİN HAZİNESİYLE KUMAR OYNANMAZ’



Bu ülkeye yapılan kötülük yetmedi mi? Asla yapılmaması gereken şeyi bunlar bir kere daha yaptılar. İkinci kez beytülmale el uzattılar. Bu devletin, milletin alın teri ile birikmiş 128 milyarı kime verdiler belli değil. 13. Cumhurbaşkanının ilk işlerinden biri bu paranın kime verildiğini öğrenmektir. Açıkça söyleyeyim beytülmal ile kumar oynuyorlar.



Devleti hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Hazine kumar masasına sürülecek bir yer değildir. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler, dün yaptıkları buydu. ‘Nas bunu emrediyor’ diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar ama şimdi bunu yaparak daha büyük bir girdabın içine ülkeyi soktular.



‘NAS BUNUN NERESİNDE?’



Garibanın, döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye’yi. Akıl var mantık var, ahlak var din var iman var. Nasıl bunu yapıyorlar? Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler Nas bunun neresinde?



O garibanlardan bazıları o gelişmeleri kutluyor, seviniyor. İşte bu Türkiye’nin trajedisidir. Erdoğan’ı destekleyenler oturup düşünmeleri gerekiyor. Biz onların çıkarlarını, haklarını, alın terlerini savunuyoruz.”