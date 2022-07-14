Süt, şeker, fıstık, ceviz derken şimdi de...

Yükselen enflasyon ve artan döviz kurları sonrasında tırmanan girdi maliyetleri gıda maddelerine yeni zam kararları olarak yansımaya devam ediyor.





Süt, şeker, fıstık, ceviz derken baklava fiyatlarını şimdi de yükselen un fiyatlarının artırmasının beklendiği akrarıldı.







Cumhuriyet'ten Didem Erez'in haberine göre yeni hasat dönemiyle birlikte düşen fıstık fiyatlarının baklavada satış fiyatlarını düşürmesi beklenirken un ve şeker fiyatlarındaki oynaklıkla birlikte bu beklenti hayal oldu. yeni hasat dönemiyle birlikte düşen fıstık fiyatlarının baklavada satış fiyatlarını düşürmesi beklenirken un ve şeker fiyatlarındaki oynaklıkla birlikte bu beklenti hayal oldu.

"UN FİYATLARINDA FİYATLAR YÜKSELDİ"





Yurttaş baklavanın tadını unutmuşken fiyatların düşme ümidi de her geçen gün azalıyor. Daha önce yüksek fıstık fiyatları sebebiyle sektörün üretimini boykot ettiği fıstıklı baklavada şimdi de un fiyatlarındaki artış sorun oldu. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yeni hasatla birlikte fıstık fiyatlarının düştüğünü ancak şeker ve unda fiyat oynaklığının sürdüğünü bunun da baklava fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Şu anda ortalama bir tepsi cevizli baklavanın 200-220 TL, fıstıklı baklavanın ise 250 ila 280 lira arasında satıldığını söyleyen Yıldırım, sektördeki gelişmeleri şöyle sıraladı: “Ramazan ayı içerisinde fıstıkta aşırı fiyat artışı oldu. Stokçular fiyatları 20 gün içerisinde 240 liradan 440 liraya çıkarmıştı. Biz o zaman bu fiyatlar kabul edilemez olduğu için tepki göstermiştik. Elimizden geldiği sürece sektöre fıstıklı baklava üretmeme çağrısında bulunmuştuk. Bu sonuç verdi, fiyatlarda yükseliş durdu" şeklinde konuştu.Ağustos ayında çıkacak yeni mahsüllerden dolayı fıstık fiyatlarının daha da düşeceğini dile getiren Yıldırım, "Şu anda fıstık fiyatları 440 TL'den 350 liraya kadar geriledi" dedi.Fıstıktan dolayı zam beklemediklerinin altını çizen Yıldırım,"Zammın nedeni en fazla gider kalemimiz ve maliyete etki eden ürün olan fıstıktı. Tabi şeker fiyatlarında oynaklık devam ediyor. İthal şekerden dolayı şekerin de düşmesi konusunda bir beklentimiz var. Fakat unda maalesef fiyatlar yükseldi" dedi.Sektörel olarak un fiyatlarındaki yükselişe bir şey yapamadıklarını söyleyen Yıldırım, bu un krizinin baklavaya yansıyacağını dile getirdi.