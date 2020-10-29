Suudi Arabistan ambargosunun araştırılmasını AKP ve MHP istemedi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan gayri resmi Suudi ambargosunun nedenleri ve sonuçlarıyla ele alınması, bu ambargo karşısında alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de genel görüşme açılması için önerge verdi. CHP Grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.





AKP VE MHP SUUDİ AMBARGOSUNUN ARAŞTIRILMASINA KARŞI ÇIKTI





Önergenin sahibi Güzelmansur, Meclis kürsüsündeki konuşmasında Suudi Arabistan ile Türkiye’nin 90 yıllık iyi ilişkileri olduğunu ama 1 buçuk yıl önce Türkiye’ye karşı örtülü bir ambargo başlatıldığını anlattı. Ambargonun geçtiğimiz aydan itibaren aleni bir hâl aldığını ve Suudi Krallığının başlattığı ambargonun halk ambargosuna dönüşmeye başladığını belirten Güzelmansur, hükümeti suçladı. CHP’li vekil “Biraz da tüm bu gelişmeler karşısında iktidarın ne yaptığına bakalım. Önce ambargo yok denilerek inkâr edildi. Sonra uzunca bir süre sessiz kalındı. En sonunda ise ‘ambargoya gülüp geçiyoruz’ diye açıklama yapıldı” ifadelerini kullandı.





Güzelmansur, iktidara Meclis kürsüsünden “Suudi Arabistan pazarını kaybetme ihtimali Sizlere komik mi geliyor? Çiftçinin yüzbinlerce dolar zarara uğramasında gülünecek ne var? Zarar eden nakliyecilerimizin haline gülüp geçiyor musunuz? Türk malının yerini Yunan ürünlerinin almasının nesine gülüyorsunuz? Neredeyse 150 bin kişi bu gelirle yaşıyor. 150 bin kişinin gelirsiz kalması tehlikesi gülünecek bir durum mu?” sorularını yöneltti.





CHP’li vekil konuşmasını “İktidarın bu ambargo sorunu karşısında çözüm merkezi olmadığı açıktır. Bu sorun ancak aklıselimle, diyalogla, ortak akılla ve ciddiyetle çözülebilir. Bu yüzden de tek ve doğru adres Meclis’tir.” sözleriyle tamamladı. CHP’nin grup önerisi yapılan oylamada AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.



