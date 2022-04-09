Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan bu sene kaç hacı adayı kabul edeceğini açıkladı /09 Nisan 2022 12:50

Suudi Arabistan bu sene kaç hacı adayı kabul edeceğini açıkladı

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini duyurdu.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kural ve kontenjana dair bilgilere yer verildi.

Suudi Arabistan hükûmetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.

Hacı adaylarından istenen Covid-19 şartları

Suudi Arabistan, ziyaretçileri her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleyecek.

Bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olması şartı aranıyor. Ayrıca Covid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları gerekiyor.


Suudi yetkililierin açıklamasında, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı.

Hac ve Umre Bakanlığı ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.
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