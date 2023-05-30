Samanyolu Haber /Dünya / 'Tahıl anlaşması' her an çökebilir! /30 Mayıs 2023 08:31

'Tahıl anlaşması' her an çökebilir!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üzerinde mutabık kalınan şartların yerine getirilmediğini söyleyerek tahıl anlaşmasının çökebileceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Rusya, Batı’yı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın gerekliliklerini yerine getirmemekle eleştirdi, mutabakatın çökebileceği uyarısında bulundu.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tahılı ve gübresinin ihracatı önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına taşınmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın çökebileceğini açıkladı.

Nairobi ziyareti sırasında açıklama yapan Lavrov, "Eğer her şey olduğu gibi kalırsa, ki öyle görünüyor, o zaman artık bu anlaşmanın işe yaramadığından yola çıkmak gerekecektir” dedi.

Geçen sene Temmuz ayında üzerinde mutabık kalınan anlaşma BM’nin üç yıl boyunca Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasına destek olmasını öngörüyor. Bu mutabakat, Ukrayna tahılı ve gübresinin Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde dünya piyasalarına ulaştırılmasını öngören anlaşma ile aynı zamanda sağlanmıştı.

Rusya bu ay, tahıl anlaşmasının 17 Temmuz’a kadar uzatılmasını kabul etmiş, ancak bunun için kendi beklentilerinin karşılanmasını şart koşmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Tahıl anlaşması' her an çökebilir! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:38