Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu’nun cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 75 günlük hak mahrumiyeti kararına yaptığı itirazı reddetti. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;







Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun, PFDK’nın 06.08.2020 tarihli E.2019-2020/889 K.2019-2020/1078 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.08.2020 Perşembe günü saat 15:00’de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve vekili Av. Duygu Yaşar’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;





– Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 33.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun toplam, 75 gün hak mahrumiyeti ve 63.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,