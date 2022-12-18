Samanyolu Haber /Gündem / Tahran'da hava kirliliği "kırmızı alarm" seviyesinde /18 Aralık 2022 23:28

Tahran'da hava kirliliği "kırmızı alarm" seviyesinde

Sağlıksız hava koşulları nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı.

SHABER3.COM

İran’ın başkenti Tahran’da "kırmızı alarm" seviyesine ulaşan hava kirliliği sosyal hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava kirliliği Tahran’ın kuzey bölgelerinde "hassas gruplar için sağlıksız" (turuncu), güney bölgelerinde ise "tüm gruplar için sağlıksız" (kırmızı) seviyede seyrediyor.

Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü.


Elektronik aletlerin satıldığı, döviz bürolarının bulunduğu ve genelde kalabalık olan Cumhuri Caddesi’nde de yoğunluğun belirgin olarak azalması dikkati çekti.

Araç trafiğinde ise beklenen azalma olmadı. Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısına ve Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satılmayacağını açıklamasına rağmen sürücüler caddeleri boş bırakmadı.

Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi de yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir silüete büründü.

Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı. Dün yapılan açıklama da okulların salı günü akşamına kadar tatil edildiği duyurulmuştu.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas gruplar için sağlıksız" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).
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