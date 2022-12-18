Soylu: Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.





YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasağı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Soylu, şu ifadeleri kullandı;





“*Bizim Anayasamız İçişlerine bir yetki verir. Eğer bir kişi suç işlerce bunu görevden alma yetkisi vardır. Kanunda bunu ikiye ayırmış bir terör, iki görevden kaynaklı sorunlar…





*Bu davada terörle ilgili bir süreç yok. Buraya bir kayyum atanmaz. Görevden alma konusunda ise benim bir yetkim yok.





*Başka bir suç işleseydi de benim görevden alma yetkim yok. İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan da sonra bir süreç daha var. Orada benim görevden alma hakkım yok ancak açığa alma yetkim var. Ancak bu da Danıştay’ın kararı geldikten sonra olabilir.





*Bu bir devlet, burada kurallar ve teamüller var. Açığa aldıklarımız var, yargı onayladıktan sonra. Ama belediye başkanlığı düşmez. Açığa almak ayrıdır, görevden düşürmek ayrı. Ceza alırsa kamu görevini yapamaz. Karar verilirse bu göreve 10 gün içerisinde valilik tarafından biri atanır, daha sonra seçime gidilir.





*Ancak süreç açıktır, itiraz etme yetkilerine sahiptir. Kanun çerçevesinde yetkilerim var ve bunları kullanırım.







