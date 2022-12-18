Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım /18 Aralık 2022 23:43

Soylu: Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasağı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı. Soylu, "İstinaf ve Yargıtay kararı onaylarsa İmamoğlu'nu açığa alırım" dedi.

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasağı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Soylu, şu ifadeleri kullandı;

“*Bizim Anayasamız İçişlerine bir yetki verir. Eğer bir kişi suç işlerce bunu görevden alma yetkisi vardır. Kanunda bunu ikiye ayırmış bir terör, iki görevden kaynaklı sorunlar…

*Bu davada terörle ilgili bir süreç yok. Buraya bir kayyum atanmaz. Görevden alma konusunda ise benim bir yetkim yok.

*Başka bir suç işleseydi de benim görevden alma yetkim yok. İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan da sonra bir süreç daha var. Orada benim görevden alma hakkım yok ancak açığa alma yetkim var. Ancak bu da Danıştay’ın kararı geldikten sonra olabilir.

*Bu bir devlet, burada kurallar ve teamüller var. Açığa aldıklarımız var, yargı onayladıktan sonra. Ama belediye başkanlığı düşmez. Açığa almak ayrıdır, görevden düşürmek ayrı. Ceza alırsa kamu görevini yapamaz. Karar verilirse bu göreve 10 gün içerisinde valilik tarafından biri atanır, daha sonra seçime gidilir.

*Ancak süreç açıktır, itiraz etme yetkilerine sahiptir. Kanun çerçevesinde yetkilerim var ve bunları kullanırım.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu: Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım Sonraki Haber >>

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

Yolsuzluk: “Günah İşleme Özgürlüğü”

Yolsuzluk: “Günah İşleme Özgürlüğü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:26:53