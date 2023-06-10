Taksi şoförü, hesabında 27 milyon doları görünce ne yapacağını şaşırdı

Brezilya'da taksi şoförlüğü yaparak geçinen Antônio Pereira do Nascimento, banka hesabında bir anda 27 milyon dolar (630 milyon TL) görünce şoke oldu.



Tocantins eyaletindeki Palmans kentinde yaşayan 58 yaşındaki adam, hesabında normalde 1000 TL para olduğunu söyleyerek “Bu kadar çok sıfırı görünce korktum” dedi. Şans oyunu oynamadığı için paranın nereden geldiğini anlamadığını belirten Nascimento, sevinç ve korku arasında kaldığını anlattı.



GERÇEK BANKAYA GİDİNCE ANLAŞILDI



Brezilya'da turistlerin şoförlüğünü yaparak para kazanan ve düzenli bir geliri olmayan evli ve 4 çocuklu Nascimento, “Böyle bir parayı hayatımda görmedim. Parayı hesabımda gördükten sonra eve gidip karıma ‘Zengin olduk' dedim” diye konuştu.



Eşinin korkuyla “Parayı geri verelim” dediğini söyleyen Nascimento, bunun üzerine bankaya gidince gerçeği anlamış. Milyonlarca doların yanlışlıkla hesabına yattığını öğrenen adam, akşam saatlerinde paranın geldiği gibi aniden hesabından silindiğini görünce büyük hayal kırıkığı yaşadı.



Parayı almayı hiç düşünmediğini ifade eden Nascimento, “Ben dürüst biriyim, kazanmadığım parayı almam” dedi.