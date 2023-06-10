Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek Kavcıoğlu'nun BDDK'ye atanmasını gazeteden öğrenmiş /10 Haziran 2023 12:12

Mehmet Şimşek Kavcıoğlu'nun BDDK'ye atanmasını gazeteden öğrenmiş

Maliye Bakanı Şimşek'in, Merkez Bankası eski başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK'ye atanmasını Resmi Gazete'den öğrendiği iddia edildi.

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Eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun BDDK’ye atanmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK'ya atanmasını Resmi Gazete'den öğrendiğini öne sürdü.

ATAMA ŞİMŞEK'İN MORALİNİ BOZMUŞ

Şimşek’in Kavcıoğlu’nun atamasıyla ilgili moralinin bozuk olduğu öne sürülürken, Sağlam, Şimşek'in BDDK başkanlığına atanacak kişi konusunda cumhurbaşkanlığına çok sayıda ismin olduğu bir liste sunduğunu belirterek, "Ama Kavcıoğlu isminin bu listede yer almadığını öğrendik. Beraber çalışabileceği çok sayıda isim sunmasına rağmen bu isimlerin dışında Kavcıoğlu'nun atanması kendisine sorulmadan yapılması doğal olarak Şimşek'in moralini bozmuş.

Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası başkanlığından alınıp BDDK başkanlığına atanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şimşek ve piyasalara verdiği çok önemli bir mesaj olarak algılandı. Özellikle bankacılık kesiminde bu atama ciddi biçimde moral bozukluğu yarattı. Konuştuğumuz bankacılar Merkez Bankası başkanlığı sırasında sektöre karşı kasıtlı biçimde sert bir tutum alan Kavcıoğlu'nun şimdi sektörün en üst kuruluna başkan olmasının, önümüzdeki döneme ilişkin rasyonel politika umutlarını azalttığını söylediler" diye yazdı.
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