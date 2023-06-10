Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bir çok haber ve iddia ortaya atılırken bir iddia da Can Ataklı'dan geldi.



Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığını öne süren Ataklı, “Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler Ameliyattan sonra Erdoğan’ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Ataklı'nın iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı bildirildi.



İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."