Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı /10 Haziran 2023 12:15

Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Gazeteci Can Ataklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialar öne sürdü. Ataklı'nın iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bir çok haber ve iddia ortaya atılırken bir iddia da Can Ataklı'dan geldi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığını öne süren Ataklı, “Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler Ameliyattan sonra Erdoğan’ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ataklı'nın iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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