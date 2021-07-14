Samanyolu Haber /Dünya / Taliban: Sınırdaki ticaret yolu da denetimimize girdi /14 Temmuz 2021 11:02

Taliban: Sınırdaki ticaret yolu da denetimimize girdi

Taliban, Afganistan - Pakistan sınırında bulunan bir ticaret yolunun kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Afganistan hükümet yetkilileri ise 'Saldırıyı püskürttüklerini' söyledi.

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Taliban, Pakistan'ı güney Afganistan'a bağlayan önemli bir ticaret yolunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Mücahidler Kandahar'da Wesh adlı önemli bir sınır kasabasını ele geçirdi. Bununla birlikte (Spin) Boldak ile Chaman ve Kandahar gümrükleri arasındaki önemli yol Mücahidlerin kontrolüne girdi" açıklamasını kullandı.
Ancak Afgan yetkililer, kontrolün hala kendilerinde olduğunu açıkladı.

İçişleri bakanlığı sözcüsü Tarık Arian, AFP'ye verdiği demeçte, "Terörist Taliban'ın sınır bölgesi yakınlarında bazı faaliyetleri oldu. Güvenlik güçleri saldırıyı püskürttü" açıklamasında bulundu.

Afganistan-Pakistan sınırındaki Spin-Boldak bölgesindeki bu nokta ticaret bakımından önem taşıyor.

Afganistan’da hükümet güçleri ile Taliban militanları arasındaki çatışmalar sürüyor. Taliban kırsal alanlarda önemli toprakları ele geçirdi ve büyük şehirlere saldırıya geçti. ABD’nin 11 Eylül’e kadar güçlerini çekme planları doğrultusunda ülkedeki istikrarsızlık artıyor.
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