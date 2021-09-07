Taliban Türkiye'yi 'tanıtım seremonisi'ne çağırdı

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, bugün Taliban’ın Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’ı hükümetin tanıtım seremonisine davet ettiğini aktardı.







İsmini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a, yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için davet gönderdik” dedi.





Yeni kabinenin açıklanması için gerekli prosedürlerin tamamlandığını ifade eden yetkili, “Taliban hem uluslararası kamuoyu hem de Afgan halkı tarafından kabul edilecek bir rejim yaratacak" ifadesini kullandı.







