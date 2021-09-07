Samanyolu Haber /Dünya / Taliban Türkiye'yi 'tanıtım seremonisi'ne çağırdı /07 Eylül 2021 10:23

Taliban Türkiye'yi 'tanıtım seremonisi'ne çağırdı

ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın yeni hükümetin tanıtımı seremonisine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı davet ettiği belirtildi.

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Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, bugün Taliban’ın Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’ı hükümetin tanıtım seremonisine davet ettiğini aktardı.

İsmini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a, yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için davet gönderdik” dedi.

Yeni kabinenin açıklanması için gerekli prosedürlerin tamamlandığını ifade eden yetkili, “Taliban hem uluslararası kamuoyu hem de Afgan halkı tarafından kabul edilecek bir rejim yaratacak" ifadesini kullandı.


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