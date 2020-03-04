Taliban'ın zaferi... Trump Taliban liderini meşru muhatap kabul ederek görüştü

ABD ile Taliban arasında 18 yıl sonra varılan barış anlaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşen bu görüşme için Trump "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.







Euronews'in haberine göre Trump'ın bu görüşmenin yapıldığını belirtmesinden kısa bir süre önce de Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid sosyal medya mesajı yayınlayarak Başkan Trump ile Taliban lideri Molla Abdül Gani Baradar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurmuştu.





Görüşmeye ilişkin detaylar basına verilmezken her iki taraf da vardıkları anlaşma ile bölgede yenişemediklerini kabul etmiş oluyor.





Trump'ın seçim vaadi idi





Cumartesi günü imzalanan anlaşmaya göre ABD askerleri önümüzdeki 14 ay içinde Afganistan'dan çıkacak. Bu şekilde Trump seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerden birini yerine getirmiş olacak.





Ülkede Taliban ve diğer fraksiyonların siyaset arenasında ilerleme çabaları başarılı olmadığı takdirde bundan sonrasında ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.