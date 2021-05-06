Tam kapanma 19 Mayıs'a mı uzayacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de, Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtladı.





Türkiye'de tam kapanmanın 19 Mayıs'a kadar uzatılacağı iddialarına cevap veren Soylu, "Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda bugün böyle bir değerlendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.





Tam kapanma ve pandemi yasaklarına yönelik eleştirilere de cevap veren Soylu "Toplumun bütün taraflarını dinliyoruz. Esnaf diyorlar ki, gıdayı anladık, temel ihtiyaç maddelerini anladık. Tabi sosyal medyada şey diyorlar, "Tarak yasak, Süleyman Soylu'nun saçları yok diye. Niye kapatmıyorsunuz diyenler, şimdi niye kapatıyorsunuz diyorlar" dedi.