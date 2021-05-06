Samanyolu Haber /Gündem / "Haydi çıkar maskeni" /06 Mayıs 2021 22:25

"Haydi çıkar maskeni"

Cumhuriyet Halk Partisi, AKP'nin sosyal medyadan paylaştığı 'Yalan üretim merkezi' isimli animasyonlu iddialarına, cevap verdi. CHP, AKP'nin animasyonunu çizimle devam ettirdi. Paylaşımda, AKP'nin animasyonunda yalan üretim makinasının mucidinin maskesi çıkarılınca, alttan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çıktığı görüldü.

SHABER3.COM

AKP'nin dün yayımladığı animasyon filme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

AKP'nin Twitter hesabı üzerinden "Yarın saat 14.00’te" uyarısıyla duyurduğu paylaşım 'animasyon' çıkmıştı. AKP'nin dün yayımladığı ve "Yalan üretim merkezi" notuyla paylaştığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak hedef alınmıştı. "Devamı gelecek..." şeklinde biten animasyona CHP'den yanıt geldi.

CHP, MASKEYİ ÇIKARDI

CHP, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda animasyonu soslandırdığını gösteren bir görsel paylaştı.

"Haydi çıkar maskeni" ifadeleriyle paylaşılan görselde, animasyondaki karakterin maskesinin altından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünün çıktığı görüldü.

İşte o paylaşım:



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Haydi çıkar maskeni" Sonraki Haber >>

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:54