AKP'nin dün yayımladığı animasyon filme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
AKP'nin Twitter hesabı üzerinden "Yarın saat 14.00’te" uyarısıyla duyurduğu paylaşım 'animasyon' çıkmıştı. AKP'nin dün yayımladığı ve "Yalan üretim merkezi" notuyla paylaştığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak hedef alınmıştı. "Devamı gelecek..." şeklinde biten animasyona CHP'den yanıt geldi.
CHP, MASKEYİ ÇIKARDI
CHP, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda animasyonu soslandırdığını gösteren bir görsel paylaştı.
"Haydi çıkar maskeni" ifadeleriyle paylaşılan görselde, animasyondaki karakterin maskesinin altından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünün çıktığı görüldü.
İşte o paylaşım: