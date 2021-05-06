Samanyolu Haber /Dünya / Aşılamaya rağmen korkutan koranavirüs açıklaması /06 Mayıs 2021 22:35

Aşılamaya rağmen korkutan koranavirüs açıklaması

ABD'li ilaç firması Moderna’nın CEO'su Stephane Bancel, koronavirüs salgınının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

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Moderna’nın CEO'su Stephane Bancel basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Dünya çapında virüsün yeni çeşitleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek 6 ay içinde, Güney Yarım Küre sonbahar ve kışa girerken, daha fazla Covid-19 çeşidinin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz" dedi.

Bancel, Covid-19'un kısa sürede bitmeyeceğine inandıklarını kaydederek, salgına karşı takviye aşıların gerekli olacağını düşündüklerini belirtti. Moderna’nın Üst Yöneticisi Stephane Bancel 'virüs gitmiyor' ifadesini kullandı.

Öte yandan Bancel, Moderna’nın yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarlık Covid-19 aşısı satışı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Şirketin 2021 yılı satış tahminini 19,2 milyar dolar olarak açıklayan Bancel, 2021 için tedarik sağlamaya devam ederken, 2022 satışları için de tüm hükümetlerle görüşmelere ve anlaşmalara aktif olarak katıldıklarını bildirdi.
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