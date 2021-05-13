Tam kapanmalı bayramda yandaşa para akacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerin Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olmayacağına; ayrıca ‘ballı geçiş garantisi’ ödemelerinin yapılacağına dikkat çekti. Akın, Osmangazi Köprüsü’ne saat başı 69 bin dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ise saat başı 19 bin 750 dolar ödeneceğini anımsatarak, “Bayramda herkes evindeyken bu yollara kamu bütçesinden garanti ödemesi yapılmasın” dedi.







CHP’li Akın, bayram döneminde yap-işlet-devret (YİD) kapsamında devam edecek olan ‘ballı garanti ödemeleri’nde en yüksek payı iki köprünün alacağına dikkat çekerek, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne günlük 135 bin araç geçiş garantisi ve garanti ödemesi olarak da araç başına ‘3 dolar artı KDV’ verilecek. Osmangazi Köprüsü için de günlük 40 bin araç geçiş garantisi ve garanti ödemesi olarak ‘35 dolar artı KDV’ ödeme yapılacak. Vatandaş geçse de geçmese de bu ortalama üzerinden garanti ödemesi yapılacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne dakikada 330 dolar, saat başına 19 bin 750 dolar, günde 474 bin dolar garanti veriliyor. Güncel kura göre 3 milyon 923 bin lira” diye konuştu.





"BOŞ YERE HARCAMAYIN"





Akın, bayram döneminde boş kalacak Osmangazi Köprüsü’ne verilen garanti kapsamında ise bir saat içerisinde bin 666 aracın geçmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Osmangazi Köprüsü’nde buna göre dakikada 28 aracın geçmesi gerekiyor. Başka bir deyişle dakikada 1156 dolar, saat başına 69 bin 384 dolar, bir günde ise 1 milyon 665 bin dolar garanti veriliyor. Güncel döviz kuruna göre 13 milyon 780 bin lira” diye konuştu.





Tam kapanma döneminde bugüne kadar kullanılmayan yol ve köprüler için yandaşlara ballı, kaymaklı garantilerin tam gaz ödeneceğini kaydeden Akın, “Vatandaşa hiçbir destek vermeden ve garip yasaklarla mağdur ettiğiniz yeter, hiç olmazsa bayramda boş kalacak otoyol ve köprüler için kamudan garanti ödemesi yapılmasın. Vatandaşa destek vermediniz, bir de onun parasını boş köprülere ve yollara harcamayın” dedi.



