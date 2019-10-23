Samanyolu Haber /Sağlık / Tansiyon ilaçları en iyi ne zaman sonuç veriyor /23 Ekim 2019 14:25

Tansiyon ilaçları en iyi ne zaman sonuç veriyor

İspanya’da 19 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre tansiyon ilaçları en iyi sonucu, yatağa gitmeden hemen önce alındığında veriyor. Uykudan önce alınan tansiyon ilaçlarının kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğinden ölme riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı belirlendi.

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İSPANYOL araştırmacıların 19 binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre tansiyon ilaçlarından en iyi sonuç, yatağa gitmeden hemen önce içildiğinde alınıyor.

Araştırma, sabah saatleri yerine uyku vaktinde alınan tansiyon ilaçlarının, kalp krizi ve felce karşı daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu. Çalışma çerçevesinde, katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. Gruplardan biri ilaçlarını sabah saatlerinde alırken, diğer grup uyku vaktinde aldı. 5 veya daha fazla yıl gözlemlenen katılımcılardan ilaçlarını uyumadan önce alanların kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğine yakalanma ya da bunlardan ölme riskinin neredeyse yarı yarıya azaldığı görüldü.

EUROPEAN HEARTH JOURNAL’DA YAYIMLANDI

Araştırmada, ilaçlarını yatağa gitmeden önce alanların, ilaçlarını sabah alanlara oranla, kan basınçlarının gece ve gün içinde ciddi oranda düşük olduğu sonucuna varıldı.
İnsanların dinlendiği ve uyuduğu gece saatlerinde tansiyonun düşmesi gerektiğini kaydeden araştırmacılar, tansiyonun düşmemesi durumunda kalp krizi ve felç riskinin arttığına dikkati çekti.
Araştırmacılar, gece saatlerinde ilaç almanın yüksek tansiyon hastalarının kan basınçlarını kontrolde tuttuğunu ifade etti. Araştırmanın sonuçları, ‘European Hearth Journal’da yayımlandı.
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