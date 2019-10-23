Tansiyon ilaçları en iyi ne zaman sonuç veriyor

İSPANYOL araştırmacıların 19 binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre tansiyon ilaçlarından en iyi sonuç, yatağa gitmeden hemen önce içildiğinde alınıyor.







Araştırma, sabah saatleri yerine uyku vaktinde alınan tansiyon ilaçlarının, kalp krizi ve felce karşı daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu. Çalışma çerçevesinde, katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı. Gruplardan biri ilaçlarını sabah saatlerinde alırken, diğer grup uyku vaktinde aldı. 5 veya daha fazla yıl gözlemlenen katılımcılardan ilaçlarını uyumadan önce alanların kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğine yakalanma ya da bunlardan ölme riskinin neredeyse yarı yarıya azaldığı görüldü.



